Bakanlık açıkladı: Sosyal konut için kuraların çekileceği tarih belli oldu

Dar gelirli vatandaşlar için başlatılan konut projesine talep yağdı. Bu yıl yapımına başlanacak 100 bin sosyal konut için 16 Aralık'tan bu yana toplam 1 milyon 201 bin 149 başvuru yapıldı.

LİSTENİN BAŞINDA İSTANBUL VAR

Sosyal konutlara en fazla başvuru İstanbul'dan geldi.

İstanbul'da 3 projede inşa edilecek 10 bin konut için başvuru sayısı 352 bin 382 oldu.

İstanbul'u İzmir, Bursa ve Ankara izledi.

Başvurular Ziraat Bankası, Halk Bankası ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.

2+1 daire için 500, 3+1 daire için bin lira başvuru bedeli alındı.

KURALAR ŞUBAT AYINDA ÇEKİLECEK

Sosyal konutların fiyatı 160 ile 210 bin lira arasında değişiyor. Hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kuranın şubat ayında çekileceğini açıkladı. Kuranın yapılacağı tarih ise daha sonra duyurulacak.