Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0553
  • 6,5624
  • 307.841
  • 120151
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu

Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu

Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlu topçu birlikleri, terör örgütü PKK/YPG'lilerin sızma girişiminde bulunması üzerine bölgeyi obüs atışlarıyla ateş altına alındı.

Akçakale'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/YPG'li teröristler sızma girişiminde bulundu. Bunun üzerine sınırda konuşlu topçu birlikleri Tel Abyad'ın Ayn İsa bölgesini obüs atışlarıyla ateş altına aldı. Obüs atışları sınır hattında heyecana yol açarken, güvenlik güçleri sınırdaki önlemlerini artırdı.

(DHA)


Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca'dan kötü haber
Alp Navruz ile Aslışah Alkoçlar ayrıldı mı?
Uraz, Engin'den başrolü kaptı
Şahan Gökbakar'dan eşine 800 bin TL'lik hediye
Can Yaman'a bir şok daha!
<p>Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.K´nin yur

Çay Paketlerinin Arasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Bir fincan kahvenin sağlığınız için de çok hatırı var...

Türkiye'nin il olmaya en yakın ilçeleri