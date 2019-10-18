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  3. Şişli'de lüks rezidansta tavalı, bıçaklı kavga: 2 yaralı

Şişli'de lüks rezidansta tavalı, bıçaklı kavga: 2 yaralı

Şişli'de lüks rezidansta tavalı, bıçaklı kavga: 2 yaralı

Şişli'de lüks bir rezidansta yabancı uyruklu arkadaşlar arasında çıkan kavgada birisi kadın iki kişi yaralandı.

Olay Paşa Mahallesi Hasret Caddesi üzerinde bulunan lüks rezidansta meydana geldi. Fas uyruklu arkadaş grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüdü ve kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen kişi, Hajer Saray adlı kadını darp etmeye başladı. Bu sırada Saray mutfaktan aldığı tava ile kendisini darp eden kişinin alnına vurdu.

Alnına tava darbesi alan kişi daha da öfkelenerek Hajer Saray'ı eline geçirdiği bıçak ile omzundan yaraladı. Evde bulunan diğer kişiler girerek kavgayı sonlandırdı. Olay hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili dairede Faslı 3 kişiyi de gözaltına aldı.

(DHA)

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