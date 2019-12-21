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  3. Sinan Aygün canlı yayında açıkladı! 'Mansur Yavaş'ı FETÖ aday yaptı'

Sinan Aygün canlı yayında açıkladı! 'Mansur Yavaş'ı FETÖ aday yaptı'

Sinan Aygün canlı yayında açıkladı! 'Mansur Yavaş'ı FETÖ aday yaptı'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini iddia eden CHP eski Milletvekili Sinan Aygün katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aygün, CHP’den aday olmayı kendisi teklif ettiğinde, ‘Ben bunu hakaret sayarım’ diyen Yavaş’ın daha sonra FETÖ’cü Ayhan Atalay’ın iknaları sonucu aday olduğunu iddia etti.

CHP'li Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini iddia eden CHP eski Milletvekili Sinan Aygün katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptığını söyleyen Aygün, "Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptım. Yavaş'a CHP'den adaya olmasını teklif ettim. 'Ben bunu hakaret sayarım dedi' sonra FETÖ imamı firari Ayhan Atalay, kendisini ikna etti. CHP'den aday oldu. Çok fazla da üzerime gelmesinler. 2014 seçimlerinin hesabını sorarım onlara. Bana FETÖ'cü diyen önce kendisine baksın. Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyi Genelkurmay istihbaratta FETÖ'den açığa alındı. Ordudan atıldı." İfadelerini kullandı.


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