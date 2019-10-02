Siirt'te gri listedeki 'Berhem' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'in Baykan kırsalında gerçekleştirilen terör operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride aranan Berhem kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi. Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine, Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatında, PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında 29 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 300 bin Türk lirası ödülle Gri Liste'de yer alan "Berhem" kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildiği bildirildi.
Teröristin, 2017'de dönemin Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'in aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu da kaydedildi.
Siirt'in Baykan ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı, Kaymakam Mehmet Kocabey'in zırhlı makam aracının geçişi sırasında infilak ettirilmiş, Kocabey saldırıyı hafif yaralı atlatmıştı.
AVAŞİN'E HAVA HAREKATI
Öye yandan Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine, Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatında, PKK'lı 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AA