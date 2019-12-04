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  3. 5 Aralık'tan itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyecek

5 Aralık'tan itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyecek

5 Aralık'tan itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyecek

"Tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulamasına 5 Aralık'ta geçilecek. 5 Aralık’tan itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyecek.

"Tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulamasına 5 Aralık'ta geçilecek. 5 Aralık’tan itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyecek. 5 Ocak’a kadar yeni paketlerle üretim yapılacağı gibi mevcut paketlerin piyasadaki satışı devam edecek. 5 Ocak 2020 itibari ile ise sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak.


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