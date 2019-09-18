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  3. Son dakika haberi... Selçuk Bayraktar açıkladı! İşte Akıncı'nın ilk uçuş tarihi

Son dakika haberi... Selçuk Bayraktar açıkladı! İşte Akıncı'nın ilk uçuş tarihi

Son dakika haberi... Selçuk Bayraktar açıkladı! İşte Akıncı'nın ilk uçuş tarihi

3T Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Akıncı Taarruzi İHA’nın İlk uçuşunu ekim ayı içerisinde yapmayı hedeflediklerini duyurdu.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda soruları yanıtlıyor.

"AKINCI TİHA'NIN İLK UÇUŞUNUN EKİMDE YAPILASINI HEDEFLİYORUZ"

Bayraktar, burada yaptığı açıklamada, Akıncı Taarruzi İHA'nın ilk uçuşunu ekim ayı içerisinde yapılmasının hedeflendiğini belirtti.

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