Son Dakika Haberi... SBK Holding'e kara para operasyonu: 19 kişi hakkında gözaltı kararı var

SBK Holding ve bünyesindeki 6 şirkete operasyon düzenlendi. 4 ilde İstanbul merkezli operasyonda 19 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i yurt dışında, biri ise aranıyor. SBK Holding'in 132 milyonluk dolarlık kara para akladıkları tespit edildi.

Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü şüphelilerin gözaltına alınması için operasyon başlattı.

KİNGSTON KARDEŞLER DE VAR

Soruşturma kapsamında gözaltı listesinin başında SBK Holding Yönetim Kurulu Sezgin Baran Korkmaz yer alırken, Kingston kardeşler olarak bilinen Jacop Ortell Kingston, İsaiah Kingston, Rachel Kingston, Sally Kingston da gözaltı talimatı verilen isimler arasında yer aldı.

ÖNCE EL KONULDU SONRA KALDIRILDI

İş adamı Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 30 Eylül tarihinde, Korkmaz ve 13 şüphelinin mal varlıklarına el koyulma kararı alınmıştı. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karara göre Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Heksağon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam Sanayi, Bukombin Bilişim, Ünosan Kimya, Noil Yatırım, Blane Teknoloji, Umut İlaç, İsaanne Sarl, şirketlerinin mal varlığına el konuldu. 17 Ekim tarihinde ise 13 şüphelinin mal varlıklarına yönelik verilen el koyma kararı kaldırılmıştı.