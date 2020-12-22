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  • Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs mutasyonu açıklaması: Salgının başından beri tarama yapılıyor
22 Aralık 2020 Salı 13:24 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs mutasyonu açıklaması: Salgının başından beri tarama yapılıyor

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs mutasyonu açıklaması: Salgının başından beri tarama yapılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." dedi.

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsün mutasyona uğramasına ilişkin açıklama geldi.

Bakan Koca, "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." ifadelerini kullandı.

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