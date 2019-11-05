Sadece 15 dakika yetti... Turizmin cenneti göle döndü

Bodrum’da akşam saatlerinde 15 dakika boyunca yağan sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı ile Lise Kavşağı arasındaki mazgallar tıkanınca cadde göle döndü.

Su seviyesi iyice yükselince araçlar, ilerlemekte güçlük çekti. Bodrum Belediye ekiplerince tıkanan mazgalları açmak için büyük çapa sarf etti. Şiddetli yağışta Üçkuyular Caddesi üzerindeki motosikletler metrelerce sürüklendi.

Dere Sokak üzerindeki işletmeleri su basarken, cadde üzerindeki asfaltın patladı. Yağışla birlikte Cevat Şakir Caddesinde ise balıkçıları da sel suları bastı. Esnaf, su basan dükkanlarında temizlik çalışması yaptı.

Sağanak yağış, Cumhuriyet Mahallesi, Gümbet Mahallesi ve Torba Mahallesinde de cadde ve sokakları göle çevirdi. Gerence Sokak’tan gelen sel suları, çöp konteynerlerini limana kadar sürükledi.

Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde taşan rögarlardan etrafa fosseptik kokuları yayıldı. Bodrum Belediye Meydanı da sel suları ile birlikte göle döndü. Bodrum’un birçok noktasında yağışla birlikte taş, toprak ve kaya parçaları yollara inerek trafik akışını olumsuz yönde etkiledi.

Bazı bölgelerde ise elektrik kesintileri meydana geldi. Polis, zabıta, itfaiye, arama kurtarma ekipleri ise su basan cadde ve sokakları, tıkanan trafiği açmak için seferber oldu.

(İHA)