S-400 nereye konuşlanacak? İşte öne çıkan 3 yer

Star Gazetesi'nden Şerife Güzel'in haberine göre, Türkiye’nin hava savunmasına büyük katkı sağlayacak olan S-400 füze sisteminin Türkiye’ye getirilmesi için günler kaldı. Türkiye’de sistemin konuşlandırılacağı yer ile ilgili de son değerlendirmeler yapılıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye’ye getirilmesi planlanan S-400 savunma sisteminin konuşlandırılacağı yer, risk sıralamasına göre belirlenecek. Önceliklere göre belirlenecek bölgeler içinde Gaziantep- Şanlıurfa, Mersin-Anamur öne çıkıyor.

GAZİANTEP VE Ş.URFA ÖNE ÇIKIYOR



Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye doğru yola çıkacak olan S-400 hava savunma sisteminin konuşlandırılacağı yer, tespit edilecek risk durumuna göre belirlenecek. İlk etapta gelecek olan iki rampanın yerleştirileceği bölge, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yetkililerince belirlenecek. Bölgenin seçilme gerekçeleri ve seçilen bölge, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la da paylaşıldıktan sonra o bölgeye sevk edilecek. Öncelik Suriye ve terörle mücadele olursa, sistemin Gaziantep-Şanlıurfa civarına yerleştirilmesi söz konusu olacak. Bu bölgeler, ABD’nin olası bir Suriye’ye asker gönderme ve hava saldırısında bulunma durumuna karşı görev yapacak. Risk sırlamasına göre Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki doğal kaynak rezervleri ve buradaki Türkiye’nin haklarının korunmasında elinin güçlendirilmesi de öncelikli değerlendiriliyor. Bu durumda da Mersin-Anamur bölgelerinin tercih edilebileceği belirtiliyor.



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