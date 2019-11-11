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  3. Rusya ile 4. ortak kara devriyesi başladı

Rusya ile 4. ortak kara devriyesi başladı

Rusya ile 4. ortak kara devriyesi başladı

MSB: Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.

Rusya ile dördüncü ortak devriye yapılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı" denildi.

AA


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