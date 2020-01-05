Rus uçağı kumpası ByLock'ta! Şoke eden yazışmalar ortaya çıktı

2015’te Rus uçağının düşürülmesinin FETÖ kumpası olduğu ortaya çıktı. FETÖ’nün kriptolu haberleşme ağı ByLock’ta iki mahrem imamın yazışmalarında, Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili “(Hükümeti) tufaya düşürdük” itirafı yer aldı. ByLock yazışmalarının ortaya serdiği kumpası, o günlerde yaşananlar da destekliyor. Edinilen bilgiye göre, olay günü Rus uçağa angajman kuralları tam anlamıyla uygulanmadı. Angajman uygulama direktifi isteğini yapan FETÖ’cü general Hasan Hüseyin Demirarslan’ın, ‘gizli’ nitelikteki direktifi, usullere aykırı şekilde alt komutanlıklara göndermesi de dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu. Bu yolla, FETÖ’cü pilotlara uçak düşürme talimatı doğrudan verildi. Uçak vurulduğu sırada İstihbarat Başkanına FETÖ’cü general Gökhan Şahin Sönmezateş vekalet ediyordu, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi Komutanı FETÖ’cü general Kemal Mutlum, Hava Harekat Merkezi Komutanı ise FETÖ’cü General Recep Ünal’dı.

MAHREM İMAMLAR KONUŞMUŞ!



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın (KOM), ByLock mesaj içerikleriyle ilgili yaptığı analizlerde FETÖ mahrem imamlarının Rus savaş uçağının düşürülmesiyle ilgili mesajlaştıkları belirlendi. FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) içindeki en üst düzey mahrem imamlarından Bahadır K. (aynı zamanda Güneydoğu gezici mahrem imamı) ile Osmaniye mahrem imamı Bekir Ş. arasındaki ByLock yazışmasında, Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili tüm detayların yer aldığı görüldü. ByLock’taki ID numarası “22329” olan Bahadır K. ile ByLock ID numarası “108935” olan Bekir Ş.’nin yazışmalarında olaya ilişkin şu bilgiler yer aldı:

'SONRADAN TUFAYA DÜŞTÜKLERİNİ ANLADILAR'



Bekir Ş.: Selamünaleyküm abi, konu Rus savaş uçağı. Ruslar zaten sürekli hava sahasını işgal ediyor. 2 aydır asker bunu MGK’da gündeme getiriyor. Bizimkiler de (FETÖ üyesi askerler) sürekli bu işi gündemde tutuyor. Hükümet de en son diyor ki vurun gitsin bir daha olursa.



Bahadır K.: Evet



Bekir Ş.: Emri hatta Eskişehir’deki patron vermiş. Diyarbakır’daki adam (FETÖ’cü olmayan) sahtekâr birisi olduğu için onun haberi yok, duyunca küplere biniyor. Olay olduğunda içerdeki bir rütbeli askerden aldım bilgileri. İstihbaratçı havacı.



Bahadır K.: Ben de tam bunu diyorum. (Hükümet için) Sonra da düştükleri tufayı anladılar.



Bekir Ş.: Vuran kişi 2002’li yüzbaşı. Uçak Adana’dan kalktı. Fakat personel Balıkesir’in personeli. Elemanlar oldukça sağlam.



ANGAJMAN OLDU BİTTİYE GELDİ



Rus uçağının düşürüldüğü günlerde yaşananlar da kumpası ortaya koyuyor. Normalde Angajman kuralının konulabilmesi için angajmana yönelik politik ve askeri şartların değerlendirilmesi gerekiyordu. O dönemde Suriye hava araçları için uygulanan angajman kuralı, Suriye’nin Türk savaş uçağını düşürmesi üzerine konulmuş ve Türk hava sahasını ihlal eden Suriye helikopteri vurulmuştu. Ancak Rus uçaklarına angajman kuralı, adeta oldubitti yöntemiyle konuldu. FETÖ’cü generaller, Rus uçaklarının devamlı olarak Türk hava sahasını ihlal ettikleri ve buna karşı reaksiyon gösterilmesi gerektiği konusunda hükümete sürekli yönlendirme yaptı.



ALT KOMUTANLIKLARA GÖNDERİLDİ



FETÖ, Rus savaş uçaklarına yönelik angajman uygulamasına ilişkin ilk hamleyi, 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan FETÖ’cü general Hasan Hüseyin Demirarslan’ın imzasıyla Genelkurmay Başkanlığı’na yollanan Angajman Uygulama Direktifi İsteği ile yaptı. Bu yazıda, Rus uçaklarının Suriye’ye intikal ettikleri ve uçak düşürme H-188 numaralı angajman kuralının değiştirilmesi talebi iletiliyordu. Ancak bu gizli direktif normalde sadece Üs Komutanlığı’na gönderilmesi gerekirken alt komutanlıklara da gönderildi. Normal uygulamalara aykırı olan bu yolla, FETÖ’cü pilotlara Rus uçağını düşürme talimatının doğrudan verilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Bu yazının yollanmasından kısa bir süre sonra da Rus savaş uçağı düşürüldü. Uçak vurulduğu dönemde İstihbarat Başkanlığında vekaleten FETÖ’cü general Gökhan Şahin Sönmezateş bulunuyordu. Yine Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi Komutanı FETÖ’cü General Kemal Mutlum, Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı ise FETÖ’cü General Recep Ünal’dı.

RUS UÇAKLARINDA UHF TELSİZİ YOK!



Angajman kurallarının nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar da kumpası teyit ediyor. Normalde Türk hava sınırını geçmeden ve sınırı geçtikten sonra olmak üzere iki kısımda uygulanan angajmanda, FETÖ’cü pilotlar, uygulanması gereken kuralların çoğunu uygulamaksızın uçağı düşürdü. Kurallar gereği, ilk aşama olan Rus uçağı Türk hava sahası sınırına yaklaştığında uyarılması ve takip edilmesi gerekiyordu. Bunlar yapıldı, uçak tüm UHF ve VHF telsiz kanallarına yayın yapan guard kanallarında 10 kez uyarıldı ve takip edildi. Ancak tüm jet pilotlarının bildiği bir gerçek göz ardı edildi: Rus uçaklarında UHF telsizi yoktu.

AÇIK KUMPAS



Angajman kuralının ikinci kısmı olan uçağın sınırı geçmesi ardından uygulanması gereken kurallar gereği Rus uçağının telsizden uyarılması, hava sahasından çıkmazsa bir uçağın koluna girerek (yanında uçarak) ihlal yapan pilota görerek işaretlerle hava sahasını terk ikazı yapması, yine terketmiyorsa uyarı atışı yapması, düşmanca hareket yaparsa vurması, reaksiyon göstermezse telsiz arızası ve iltica gibi nedenler olabileceği üzerinden takibe devam etmesi, eğer bir meydana iniyorsa da inişine eşlik edilmesi, eğer beka tehdidi yaratacak bir bölgeye uçuyorsa da vurulması gerekiyordu. Rus uçağı Türk hava sahasını sadece 17 saniye ihlal etti. Bunun 16 saniyesinde de uçak telsizle bir kez uyarıldı. Ancak diğer tüm angajman aşamaları gözardı edilerek uçak vuruldu. Rus uçağa atılan füze sınırımızdan geçtiğinde isabet etti ve vurulan uçak Suriye topraklarına düştü. Açık kumpas olarak görülen tüm bu ayrıntılar da uçak düşürme krizinde Türkiye’yi hayli zor durumda bıraktı.



YENİ ŞAFAK