PKK-YPG'li hainlerin paçavraları tek tek indirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, Barış Pınarı harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad ilçesine giriş yaptı. Bölgede El Yabse, Tel Fander, Tabatin ve Meşrefi köyleri terörden arındırıldı ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın posterleri ve paçavralar binalardan indirildi.