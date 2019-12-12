MSB: Örgütten kaçan 5 terörist hudut karakolumuza teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarındandan kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist de Nusaybin’deki hudut karakolumuza teslim oldu."

AA