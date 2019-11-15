'Pet şişe Refiye' yakalandı! 12 farklı hırsızlık suçundan aranıyordu
Bursa'da 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan, kilitli kapıları pet şişe ile açarak hırsızlık yaptığı için 'pet şişe Refiye' lakabıyla aranan Refiye A. yakalanıp tutuklandı.
İznik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan Refiye A.'yı (56) Yeşilcami Mahallesi'nde sokakta yürürken yakaladı. Kilitli kapıları, pet şişe yardımıyla açarak evlere girdiği için 'pet şişe Refiye' olarak anılan Refiye A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Refiye A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA