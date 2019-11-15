Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7501
  • 6,3536
  • 271.351
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 'Pet şişe Refiye' yakalandı! 12 farklı hırsızlık suçundan aranıyordu

'Pet şişe Refiye' yakalandı! 12 farklı hırsızlık suçundan aranıyordu

'Pet şişe Refiye' yakalandı! 12 farklı hırsızlık suçundan aranıyordu

Bursa'da 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan, kilitli kapıları pet şişe ile açarak hırsızlık yaptığı için 'pet şişe Refiye' lakabıyla aranan Refiye A. yakalanıp tutuklandı.


İznik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan Refiye A.'yı (56) Yeşilcami Mahallesi'nde sokakta yürürken yakaladı. Kilitli kapıları, pet şişe yardımıyla açarak evlere girdiği için 'pet şişe Refiye' olarak anılan Refiye A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Refiye A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA


Masterchef Ekin, o ünlü oyuncunun kuzeni çıktı!
'Demet çok özel, çok kıymetli'
Acun Ilıcalı merakla beklenen o yarışmacıları açıkladı!
Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'nın benzerini buldu! Yeni fenomen aşkı olay oldu
Kararı öğrenince çılgına döndü!

MSB o anların görüntülerini paylaştı... Terör örgütü PKK´ya ağır darbe!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Gelin adayı böyle tezgaha düşürdü! 'Canım lahmacun çekti'

Balık tutmaya gidince fark ettiler...Tam 7.5 milyon yıllık!