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Pendik'te İETT otobüsünden akan yağ zincirleme kazaya neden oldu

Pendik'te İETT otobüsünden akan yağ zincirleme kazaya neden oldu

Pendik'te rögar kapağına çarptıktan sonra karteri delinen İETT otobüsünden yola akan ağ nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 09.00 sıralarında Çınardere Mahallesi, Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre Harun Demirel'in kullandığı İETT otobüsü, yol üzerindeki rögar üzerinden geçerken, rögar kapağı yerinden oynayarak otobüsün karterine çarptı. Durumu anlayan sürücü 100 metre ilerde otobüsü durdurdu. Karterden yola yağ akması nedeniyle yol kayganlaştı. Kayganlaşan yolda sürücülerinin hakimiyetlerini kaybettiği 5 kaza taptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik yoğunluğu oluştu.

KAPAK YERİNE TAKILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler rögar çevresine dubalarla koyarak güvenlik önlemi alırken kumlama çalışması yaptı. Polis ekipleri de yolu tek şeritten vererek önlem aldı. Ekiplerin çalışmasının ardından çıkan kapak yerine takıldı.

Kazaya karışan sürücülerden Ahmet Akça, "Otobüsün karteri delinmiş yola hep yağ akmış. Fark etmedik frene bastım ama duramadım. Yolun karşısına geçtim" diye konuştu.

(AA)


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