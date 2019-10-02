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  3. Pençe-3 Harekatı'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulunuldu.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

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