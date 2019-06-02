02 Haziran 2019 Pazar 08:59 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 09:03
Son dakika haberi: Pençe Harekatında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.