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02 Haziran 2019 Pazar 08:59 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 09:03

Son dakika haberi: Pençe Harekatında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Pençe Harekatında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu. 

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