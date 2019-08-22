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  3. Özel ekip kuruldu! İzmir yangınının Nedeni araştırılıyor

Özel ekip kuruldu! İzmir yangınının Nedeni araştırılıyor

Özel ekip kuruldu! İzmir yangınının Nedeni araştırılıyor

İzmir'de yaklaşık 500 hektarlık alanın etkilendiği orman yangınının nedeni araştırılıyor. İl Jandarma Komutanlığı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için özel bir ekip kurdu.

İzmir'de yaklaşık 500 hektarlık alanın etkilendiği orman yangınının nedeni araştırılıyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayıp Seferihisar ve Menderes ilçesine sıçradıktan 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalar sürüyor.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, yangının çıkış nedenini ortaya çıkarabilmek için özel sivil bir ekip kurdu.

Çevredeki vatandaşların bilgisine başvuran ve bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemeye çalışıyor.

Ormanlık alanı tarayan ekipler, tüm olasılıkları değerlendiriyor.

18 Ağustos Pazar günü saat 13.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Tırazlı mevkisinde çıkan yangın, Seferihisar ve Menderes ilçelerine sıçramış, yaklaşık 500 hektarlık alanın etkilendiği yangın, 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınabilmişti.

AA

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