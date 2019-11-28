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  3. Otoyolda lastik değiştirme faciası! 3 ölü

Otoyolda lastik değiştirme faciası! 3 ölü

Otoyolda lastik değiştirme faciası! 3 ölü

Mersin’de TEM otoyolunda lastik değiştirmek isteyen 3 kişi, TIR'ın çarpması sonucu öldü, 1 kişi de yaralandı.


Alınan bilgiye göre TEM otoyolu, Pozantı - Tarsus istikametinde giden sürücüsü tespit edilemeyen 01 MA 4212 plakalı minibüsün lastiği Eskişehir Mahallesi yakınlarında patladı. Aracı emniyet şeridine çeken yabancı uyruklu J.I., M. I., M.A. ve M.A. lastik değiştirmek istedi.

Lastik değişimi yapıldığı sırada aynı yönden gelen plakası belirlenemeyen bir TIR 4 kişiye çarptı. Çarpmanın ardından J. I., M. I., M.A. olay yerinde hayatını kaybederken M.A. ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA


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