Ömer Sertbaş: Küçükkaya beni aramadı, ben onu aradım

Habertürk'te yayınlanan programa telefonla bağlanan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın danışmanı Ömer Sertbaş, önemli açıklamalarda bulundu.

Moderatör İsmail Küçükkaya'nın, 'Binali Yıldırım'ın danışmanını aradım' sözlerine açıklama getiren Sertbaş, "Cumartesi akşamı bana gelen bir duyumda İsmail Bey'in Marmara Oteli'nde Ekrem Bey'le görüştüğü şeklinde duyum geldi. Bunun üzerine gece İsmail Bey'i ben aradım. O beni aramadı" dedi.

Sertbaş, Küçükkaya ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Madem Ekrem İmamoğlu ile görüştün de Binali Bey'le niye görüşmedin? Sayın başkanımızın moderatörlük açıklandıktan sonra hayırlı olsun görüşmeleri olmuştu. Kendisi Binali Bey'le bunun üzerine 4-5 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı.