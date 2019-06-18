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  3. Ömer Sertbaş: Küçükkaya beni aramadı, ben onu aradım

Ömer Sertbaş: Küçükkaya beni aramadı, ben onu aradım

Ömer Sertbaş: Küçükkaya beni aramadı, ben onu aradım

Binali Yıldırım'ın danışmanı Ömer Sertbaş, Yıldırım ve İmamoğlu ortak canlı yayınıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Moderatör İsmail Küçükkaya'nın 'Yayın öncesi Yıldırım'ın danışmanını aradım' ifadesine yanıt veren Sertbaş, "İsmail Küçükkaya'nın İmamoğlu'nun danışmanıyla görüştüğü duyumunu aldım. Bunun üzerine ben onu aradım. Küçükkaya beni aramadı" dedi.

Habertürk'te yayınlanan programa telefonla bağlanan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın danışmanı Ömer Sertbaş, önemli açıklamalarda bulundu. 

Moderatör İsmail Küçükkaya'nın, 'Binali Yıldırım'ın danışmanını aradım' sözlerine açıklama getiren Sertbaş, "Cumartesi akşamı bana gelen bir duyumda İsmail Bey'in Marmara Oteli'nde Ekrem Bey'le görüştüğü şeklinde duyum geldi. Bunun üzerine gece İsmail Bey'i ben aradım. O beni aramadı" dedi.

Sertbaş, Küçükkaya ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili şu ifadeleri kullandı: 

Madem Ekrem İmamoğlu ile görüştün de Binali Bey'le niye görüşmedin? Sayın başkanımızın moderatörlük açıklandıktan sonra hayırlı olsun görüşmeleri olmuştu. Kendisi Binali Bey'le bunun üzerine 4-5 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı.

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