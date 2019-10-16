Öldürülen terörist sayısı açıklandı! Barış Pınarı Harekatı'nda son durum

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının toplam 637 olduğu bildirildi.



MAYIN TEMİZLEME İŞLEMLERİ SÜRÜYOR



Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolün sağlandığı Rasulayn ve Tel Abyad'da arama-tarama, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizleme çalışmaları sürüyor.