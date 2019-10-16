Öldürülen terörist sayısı açıklandı! Barış Pınarı Harekatı'nda son durum
Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün yaşanırken operasyonlar, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin kırsal kesimlerinde sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, kurtarılan yerlerde tahkimat yapıyor. MSB'den yapılan son dakika açıklamasında ise öldürülen terörist sayısının 637 olduğu bildirildi. İşte Barış Pınarı Harekatı'nda son durum...
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının toplam 637 olduğu bildirildi.
MAYIN TEMİZLEME İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolün sağlandığı Rasulayn ve Tel Abyad'da arama-tarama, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizleme çalışmaları sürüyor.