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  3. Öldürülen üniversiteli Güleda'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Öldürülen üniversiteli Güleda'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Öldürülen üniversiteli Güleda'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Isparta'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından 17 saat süren kaçma çabalarına rağmen öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19), bir arkadaşlarına yaptıkları doğum günü sürprizi ile şarkı söylediği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı.

Isparta Fatih Mahallesi'ndeki apartın 12 numaralı odasında 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Zafer Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Üniversiteli Güleda'nın, hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer Pehlivan'ın elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Sorgusunun ardından 19 Kasım Salı günü Isparta Adliyesi'nde sevk edilen Zafer Pehlivan, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, Isparta Cezaevi'ne gönderildi. Güleda Cankel ise Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Güleda Cankel'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Genç kızın hayat dolu olduğunu gözler önüne seren görüntülerde, Güleda bir grup arkadaşıyla, bir kız arkadaşına doğum günü sürprizi yapıyor. Üzerine mumlar olan pastayı tutarken de görülen Güleda, başka bir görüntüde ise arkadaşının doğum günü partisinde, elinde mikrofonla şarkı söylüyor.

(DHA)


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