Okulda sakız işkencesi! Saçlarını kökünden koparttı

11 yaşındaki A.İ. İstanbul'da bulunan özel bir öğretim kurumunda orta öğrenim öğrencisiydi. 18 Nisan günü matematik dersine giren A.İ. derste sakız çiğniyordu. İddiaya göre öğretmen İlkay T., öğrencisinin sakız çiğnemesine kızdı ve yanına çağırarak önce sert bir uyarıda bulundu, ardından çocuğun ağzındaki sakızı çıkararak saçına yapıştırdı.

Yaşadıkları karşısında şoke olan küçük çocuk yine iddiaya göre öğretmenin saçına yapıştırdığı sakızı işkence yapar gibi kafasından yolmasıyla kafatasından saçlarını kökü ile birlikte kopardı. Sınıf içerisinde çığlık çığlığa bağırarak feryat eden küçük çocuğun yardımına müdür yardımcısı koştu. A.İ.'yi önce okul revirine götüren müdür yardımcısı ardından ağlama krizine giren çocuğu tedavi ettirmek için hastaneye götürdü.

SAÇLARINI KÖKÜNDEN KOPARTTI

Anne ve babaya durum haber verildiğindeyse çocuklarını o durumda gören ebeveynler önce okul müdürü ve müdür yardımcısı ile tartışıp ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukat Vedat İsmailoğlu aracılığıyla savcılığa sunulan dilekçede, küçük A.İ.'nin öğretmeni tarafından yeniden şiddet göreceğini, bu sebeple okula gitmek istemediği belirtildi. Avukatın ihbarı sonrası öğretmen İlkay T. hakkında soruşturma başlatıldı.

SABAH