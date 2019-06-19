Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8683
  • 6,5724
  • 253.798
  • 94.218
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika haberi: Nereden baksan rezalet! İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu...

Son dakika haberi: Nereden baksan rezalet! İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu...

Son dakika haberi: Nereden baksan rezalet! İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu...

Son dakika haberleri... Yayın öncesi İmamoğlu'yla otelde buluştuğu ortaya çıkan İsmail Küçükkaya, Yıldırım cephesinin haberi vardı diyerek kendini savundu. Ancak Yıldırım'ın danışmanı 'Yüzyüze görüştüğünü sonradan öğrendim' dedi.

Binali Yıldırım'ın danışmanı Ömer Sertbaş kendileriyle ilgili süreci de şöyle anlattı 'İsmail Küçükkaya ile salı günü 15-20 dakika konuştuk. Henüz çalışmadığını söyledi bu yüzden programın detayları gündeme gelmedi.Sonra temas olmadı cmartesi bana gelen 'İmamoğlu ile görüştü' duyumu üzerine İsmail Bey'i aradım. Bana yüz yüze görüştüğünü söylemedi 'danışmanıyla konuştuk' dedi.İkisinde de kendisini ben aradım.

YAYIN ÖNCESİ BULUŞMA GAYRİAHLAKİ

AK Parti İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım ortak yayın öncesi CHP'li Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın görüşmesini değerlendirdi. "Gayriahlaki gizlenmesi felaket" dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tuba Ünsal'ı görenler tanıyamadı
Serenay evine döndü!
İdo'nun sevgilisine aldığı 100 bin liralık yüzük gözlerden kaçmadı
Keremcem alışılmışın dışına çıktı! Bu sefer bambaşka bir rolde...
Sinem Kobal'dan romantik paylaşım: 'İyi ki doğdun sevgilim'

Bu Gemide Olmak İster Miydiniz?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü israfları

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!