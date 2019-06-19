Son dakika haberi: Nereden baksan rezalet! İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu...

Binali Yıldırım'ın danışmanı Ömer Sertbaş kendileriyle ilgili süreci de şöyle anlattı 'İsmail Küçükkaya ile salı günü 15-20 dakika konuştuk. Henüz çalışmadığını söyledi bu yüzden programın detayları gündeme gelmedi.Sonra temas olmadı cmartesi bana gelen 'İmamoğlu ile görüştü' duyumu üzerine İsmail Bey'i aradım. Bana yüz yüze görüştüğünü söylemedi 'danışmanıyla konuştuk' dedi.İkisinde de kendisini ben aradım.

YAYIN ÖNCESİ BULUŞMA GAYRİAHLAKİ

AK Parti İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım ortak yayın öncesi CHP'li Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın görüşmesini değerlendirdi. "Gayriahlaki gizlenmesi felaket" dedi.