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  3. Nemrut Dağı'nda esrarengiz olay! Gözlerine inanamadılar

Nemrut Dağı'nda esrarengiz olay! Gözlerine inanamadılar

Nemrut Dağı'nda esrarengiz olay! Gözlerine inanamadılar

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, ziyaret ettikleri Nemrut Dağı'nda ilginç bir olayla karşılaştılar. Dağın kuzey kısmında beliren ve gökkuşağını andıran sarı beyaz halkayı fotoğraflamaya çalışan dağcılar, halkanın içerisinde sadece kendi yansımalarının olduğunu görünce şaşırdı.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, "Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın" sloganıyla bu kez Tatvan'a 25 kilometre mesafede bulunun Nemrut Dağı'na tırmanış gerçekleştirdiler. Senede en az iki kez Nemrut Dağı'na tırmanan Vanlı dağcılar, ilk kez ilginç bir olaya rastladılar. Gökkuşağını andıran sarı beyaz halkayı fotoğraflamaya çalışan dağcılar, halkanın içerisinde sadece kendi yansımalarının olduğunu görünce şaşırdı.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Vadi Doğa Sporları Kulübü ailesi olarak her hafta sonu ayrı bir alana etkinlik düzenliyoruz. Bu haftaki etkinliğimiz dünyanın ikinci, Türkiye'nin birinci büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü'ne bir etkinlik gerçekleştirdik. İç alan göller bölgesini gezdikten sonra zirve yolculuğumuz başladı. Hiç karşılaşmadığımız bir doğa harikası bir durum yaşadık zirvede. Kuzeydoğu tarafı tamamı sisle kaplı iken güneydoğu ve batı bölgesi sisten eser yoktu. Bulunduğumuz konum çanağın uç kısmı. Nemrut krater çanağının iç kısımdan esen rüzgar, kuzeydoğudan yükselen sisin çanağın iç kısmına yayılmasına izin vermiyordu. Dolayısıyla çanağın sırt boyunca bir tarafı güneşli iken, diğer taraf yoğun sis vardı. Sisin yanında daha da önemlisi ilginç bir olay yaşandı" dedi.

"AYNI ALANDA OLMAMIZA RAĞMEN KİMSE KİMSEYİ O YANSIMANIN İÇİNDE GÖRMÜYORDU"

Sis bölgesinde gökkuşağını andıran sarı beyaz bir yansımanın olduğunu ifade eden Demez, "Sis bölgesinde gökkuşağını andıran sarı beyaz bir yansıma karşımıza çıktı. Fakat herkes sadece kendini görebiliyordu. Hepimiz aynı alanda olmamıza rağmen kimse kimseyi o yansımanın içinde görmüyordu. Herkes fotoğraf çekti fakat yansımada sadece herkes kendi fotoğrafını çekebiliyordu. Anlatılması, inanılması zor. Ama çemberin dışında olanlar görmüyordu. Ve dahası yansıma çemberin arka kısmına geçildiğinde ise sade bir güneş gibi görmüyordu, bu da videolarımızda mevcuttur" dedi.

Nemrut'u gezdiklerini, kendilerine umduklarından daha fazla güzellik sunduğunu ifade eden Demez, "Vadi Doğa Sporları Kulübü olarak keşfetmeye, gezmeye, gezdirmeye devam edeceğiz. Bize katılın şehir stresinden kurtulun. Bu doğa gezilerimizle bir bilinç, farkındalık oluşturmak istiyoruz. Doğada canlı bırakmayan avcılara dur demek, tarihi dokuyu yok eden define avcılarına dur demek, doğaya çöp bırakanlara dur demek. Doğa ortak sevindirir, korumak zorundayız, sahip çıkmak zorundayız. İnsanoğlu olmadan da doğa mükemmel yaşar. Ama doğa olmadan insanın yaşama şansı yoktur. Geleceğimizi yok etmeyelim" şeklinde konuştu.

İHA


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