Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6934
  • 6,357
  • 276.697
  • 99980.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MSB: Kiliseler ve dini yapılar Barış Pınarı Harekatı'ndan etkilenmedi

MSB: Kiliseler ve dini yapılar Barış Pınarı Harekatı'ndan etkilenmedi

MSB: Kiliseler ve dini yapılar Barış Pınarı Harekatı'ndan etkilenmedi

MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere, tarihi/dini yapılara, çevreye zarar verilmedi, Tel Abyad ve Rasulayn'daki kiliseler harekattan etkilenmedi"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Barış Pınarı Harekâtı başlaman önce yapılan açıklamalarda; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sivilleri, tarihi/kültüre/dini yapıları  hedef almayacağı ve çevreye zarar vermeyeceği belirtilmişti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında olduğu gibi harekâtın icrası esnasında da operasyonların gecikmesi pahasına bu prensiplerden asla taviz verilmemiştir.  


 
Terör örgütü PKK/YPG ve destekçileri ise daha harekât başlamadan Kürt kardeşlerimizi yok edeceğimizi, Hristiyanlar başta olmak üzere diğer etnik ve dini grupların hedef alınacağı yalanını ortaya atmış, kendi işledikleri insanlık suçlarını ise tüm dünyadan gizlemeye gayretine girmişlerdir. Ancak Barış Pınarı Harekâtında TSK tarafından terör örgütü PKK/YPG ve destekçilerinin maskesi bir kez daha düşürülmüş, terör örgütünün Tel Abyad’da bir kiliseyi havan mevzisi yaptığı, bazı kiliselere terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterlerini astığı ortaya çıkarılmıştı.


 
Bugün ise Tel Abyad ve Rasulayn’da bulunan Kiliseler’in fotoğraflarına bakıldığında Barış Pınarı Harekâtı’nda hiç bir şekilde zarar görmedikleri apaçık görülmektedir. Bölgede bulunan askerlerimiz tüm etnik ve dini yapılar ile yakından ilgilenmekte, harekât öncesinden beri hasıl olan ihtiyaçları da dahil olmak üzere tamamının giderilmesi için de her türlü gayret sarf edilmektedir."
 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mert Fırat'a büyük şok! Performansı beğenilmedi, sette kriz çıktı
Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi! 'Serenay ile...'
Meltem Miraloğlu yine şaşırttı! 'Hayatımda aldığım en doğru karardı'
Serdar Ortaç'tan şoke eden Chloe yorumu! 'Allah'tan boşandık'
Şimdi de övgü yağdırdı! 'Can akıllı çocuk'

Beşiktaş´ta Facia Olay! Otobüs Durağa Daldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Narkotik polisinin bastığı evde, 17 metre derinliğinde kuyu bulundu

Side Sualtı Müzesi 50 bin ziyaretçi ağırladı