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  3. MSB açıkladı: Soçi mutabakatı resmen devrede

MSB açıkladı: Soçi mutabakatı resmen devrede

MSB açıkladı: Soçi mutabakatı resmen devrede

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Türkiye ve Rusya'nın anlaştığı PKK/YPG'ye verilen 150 saatlik çekilme süreci başladı' denildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede;

"Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330 vatandaşımız gönüllü askerlik için başvurmuştur."

"Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

"Harekat, bölgenin terörden arındırılması, terör örgütünün yerel halk üzerindeki baskı ve zulmünün sona erdirilmesine büyük katkı sağlanmıştır."

"Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle, göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış olacaktır."

AA

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