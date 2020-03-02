Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2452
  • 6,9442
  • 321.96
  • 106930
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 32 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 32 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 32 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek, 32 PKK/YPG'liyi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

AA


Ünlü oyuncudan alkışlık hareket! Sınıra gitti yardım dağıttı
Yasak Elma'nın yıldızından şaşırtan itiraf!
Ünlü oyuncu İran'da mahsur kaldı!
Aleyna Tilki'ye büyük şok! Her an kapatılabilir
Atina'dan sonra ilk kare
<p>Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tüm engelleri aşan binlerce göçmen, Yunanistan'a geçti

TBMM'de virüs önlemi! 284 noktaya el dezenfekte aparatı yerleştirildi