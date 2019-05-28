Son dakika: Motosikletlere köprü ücretsiz olacak

Binali Yıldırım, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu olduğu programda müjdeleri sıraladı.

İstanbul ile ilgili seçim vaatlerini de anlatan Yıldırım, motorsikletli araçlara Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bedava olacağını söyledi. Motorsiklet park yerlerinin olmadığını söyleyen Yıldırım 'özel park yerleri yapılacak' dedi.

Doğalgaza yüzde 10 indirim vaadini ilk kez açıklayan Binali Yıldırım ayrıca sosyal destek alan 80 bin ailelerin doğalgaz faturalarının 50 TL'sinin İBB tarafından karşılanacağını duyurdu ve gençlerin büyükşehir ve ilçe belediyelerinin spor tesislerinden ücretsiz yararlanacağını söyledi.