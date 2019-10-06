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  3. MiT TIR'larını durdurmak için kurul oluşturmuşlar

MiT TIR'larını durdurmak için kurul oluşturmuşlar

MiT TIR'larını durdurmak için kurul oluşturmuşlar

FETÖ’nün mahrem imamları tarafından, MİT’e ait TIR’larının 1 Ocak 2014’te Hatay’da ve 19 Ocak 2014’te ise Adana’da durdurulması ve aranması için “karar kurulu” oluşturulduğu belirlendi. 

Adana’da, FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde “Güneydoğu Anadolu Bölgesi yargı imamı” olduğu öne sürülen firari sanık Feyzullah Gülbent hakkındaki soruşturma tamamlandı. İddianamede ifadesine yer verilen gizli tanık “Bayrak” sanık Gülbent’in, terör örgütü içerisinde üst düzey görevde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Ülkemizi uluslararası kamuoyu nezdinde terör örgütüne destek veren konuma düşürmek ve hükümet yetkililerini uluslararası ceza mahkemesinde sanık olarak yargılatabilmek amacıyla, Güneydoğu Anadolu Bölgesi hakim ve savcılardan sorumlu imam Gülbent’in koordinasyonunda, 1 Ocak 2014’te Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, dönemin savcısı Özcan Şişman’ın jandarma ve emniyete verdiği talimatla MİT tırları durduruldu.” 

GÜLBENT KURULUN ÜYESİ 

İddianamede, mahrem imamlar tarafından, MİT’e ait tırların, 1 Ocak 2014’te Hatay Kırıkhan’da, 19 Ocak 2014’te ise Adana Ceyhan’da durdurulması için “karar kurulu” oluşturulduğu, sanığın da bu toplantılara “yargı imamı” sıfatıyla “karar kurulu üyesi” olarak katıldığı ve eylemin birincil sorumlularından olduğu belirtildi. Sanığın, FETÖ’nün çağrı ve talimatlarıyla örgüt içerisinde yargı mahrem yapılanmasında üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü vurgulanan iddianamede, Gülbent’in “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan, 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

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