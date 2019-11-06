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  3. Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler son 24 saatte 11 saldırı gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler son 24 saatte 11 saldırı gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler son 24 saatte 11 saldırı gerçekleştirdi

MSB: TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulduğu kaydedildi.

PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat Bölgesine yönelik tacizlerinin sürdüğünün belirtildiği açıklamada, teröristlerin çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

AA

 


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