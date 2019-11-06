Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler son 24 saatte 11 saldırı gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulduğu kaydedildi.

PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat Bölgesine yönelik tacizlerinin sürdüğünün belirtildiği açıklamada, teröristlerin çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

AA