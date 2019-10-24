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  3. Milli Savunma Bakanlığı: Kurulacak mekanizma için Rusya ile görüşmeler sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı: Kurulacak mekanizma için Rusya ile görüşmeler sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı: Kurulacak mekanizma için Rusya ile görüşmeler sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, varılan mutabakat doğrultusunda kurulacak mekanizmalara yönelik Rusya ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

MSB'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Soçi mutabakatının hayata geçirilmesi ve kontrolü için oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmalar Rus muhataplarımızla devam etmektedir.

TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan ekmek fırınından bölge halkına ekmek dağıtılmakta, ilk yardım istasyonunda sağlık desteği verilmektedir."

AA

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