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27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:15 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:29

MHP lideri Bahçeli Şehitleri Anma Günü’nde konuştu

MHP lideri Bahçeli Şehitleri Anma Günü’nde konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitleri Anma Günü’nde konuştu.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:

Şehitlerimiz al bayrağın dalgalanması için toprağa sarılan onur kaleleridir. Şehitlerimiz davamızın ölümsüz sembolleridir. Şehadeti göze almış bir insanı ve ya bir milleti yenecek boyun eğdirecek beşeri bir kuvvet asla yoktur. Şehadet ruhu asildir, muazzezdir, muktedirdir.

Binlerce dava insanımız canlarını ortaya koydu. Hiçbir çıkar odağından hiçbir şart altından aman dilemediler onlara el avuç açmadılar. Şehitlerimiz hamiyet timsalleridir. 

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