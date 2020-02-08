MHP lideri Bahçeli'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile ilgili olarak, "Mustafa Akıncı’nın onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden affını istemesi yegane beklentimiz ve temennimizdir." dedi.

Bahçeli, "Akıncı'nın Cumhurbaşkanlığından derhal istifa ederek emaneti Kıbrıs Türklüğü’nün iradesine tevdi etmesi kaçınılmaz bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sık sık bahsettiği diyalog devriliş ve tükeniş, dile getirdiği çözüm formülü çöküş ve çürüyüştür." diye konuştu.

(AA)