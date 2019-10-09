Metrobüs sözleriyle gündem olan Bahattin Çağrış, İmamoğlu'nun ekibinde olduğu ortaya çıktı

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Çağrış'ın 23 Haziran seçimlerinden 1 hafta sonra İBB Özel Kalem'e gelerek belediyedeki durum hakkında bilgi toplamak istediği, çalışanların 'Siz kimsiniz?' sorusuna ise 'Beylikdüzü'nde Ekrem Başkanın özel kalem ekibindeyim' dediği iddia edildi. Medyada 'metrobüs Bahattin de musakka gibi tiyatro muydu?' söylentileri dolaşırken Bahattin Çağrış'ın dün İBB iştiraklerinden İSPER'de koordinatör olarak iş girişinin yapıldığı ortaya çıktı.