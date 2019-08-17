Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5848
  • 6,2105
  • 270.76
  • 95734.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Meteorolojiden yarın için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden yarın için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden yarın için kuvvetli sağanak uyarısı

İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yarın kuvvetli, Orta Karadeniz'de ise şiddetli sağanak uyarısı yapıldı.

İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yarın kuvvetli, Orta Karadeniz'de ise şiddetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Sinop, Kastamonu ve Bartın'ın kıyı kesiminde yer yer şiddetli olması öngörülüyor. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman'a İtalya'da yoğun ilgi
Ebru Şallı nişanlısı için kesenin ağzını açtı
Defne Samyeli'nin afiş krizi
Demet ve Can'dan hayranlarını üzen haber
Beren Saat gözyaşlarını tutamadı
<p>90’lı yıllarda seslendirdiği arabesk ve fantezi şarkılarla adından söz ettiren ve asıl adı Mustaf

Sanat Camiası Devran Çağlar’ı Yalnız Bıraktı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

24 saatlik hikaye: ‘Ölüm uçuşu’

İstanbul'dan sağanak görüntüleri!