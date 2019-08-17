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Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda kuvvetli, Orta Karadeniz'de ise şiddetli sağanak uyarısı yapıldı.

İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda kuvvetli, Orta Karadeniz'de ise şiddetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Sinop, Kastamonu ve Bartın'ın kıyı kesiminde yer yer şiddetli olması öngörülüyor. 

(AA)

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