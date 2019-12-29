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Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren yağmur, bazı noktalarda sulu kar, zaman zaman ise kar yağışına dönüştü. Maltepe'nin yüksek kesimlerinde sulu kar yağışının ardından bazı evlerin çatılarının ve arabaların üzerlerinin karla kaplandığı görüldü. Aynı şekilde Silivri'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Günlerdir beklenen yağış yerini kar ve sulu kara bıraktı. Maltepe'nin yüksek kesimlerinde sulu kar yağışının ardından bazı evlerin çatılarının ve arabaların üzerlerinin karla kaplandığı görüldü. Silivri ve çevresinde de aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan yağışta, Kadıköy Mahallesi'ndeki bazı araçların üzeri karla kaplandı. Çatalca'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkili oluyor.

DHA


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