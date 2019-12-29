Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladı

Günlerdir beklenen yağış yerini kar ve sulu kara bıraktı. Maltepe'nin yüksek kesimlerinde sulu kar yağışının ardından bazı evlerin çatılarının ve arabaların üzerlerinin karla kaplandığı görüldü. Silivri ve çevresinde de aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan yağışta, Kadıköy Mahallesi'ndeki bazı araçların üzeri karla kaplandı. Çatalca'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkili oluyor.



DHA