Son dakika haberi... Meteoroloji Twitter'dan uyardı! Hafta sonuna dikkat, sıcaklıklar birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği, hafta sonu gelmesi beklenen serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede(6 ila 12) azalacağı tahmin ediliyor' ifadelerini kullandı