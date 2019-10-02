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  3. Son dakika haberi... Meteoroloji Twitter'dan uyardı! Hafta sonuna dikkat, sıcaklıklar birden düşecek

Son dakika haberi... Meteoroloji Twitter'dan uyardı! Hafta sonuna dikkat, sıcaklıklar birden düşecek

Son dakika haberi... Meteoroloji Twitter'dan uyardı! Hafta sonuna dikkat, sıcaklıklar birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Twitter'dan yapıtğı son dakika uyarısında hafta sonuna dikkat çekerek, ülke genelinde yağışlı havanın etkili olacağını ve hava sıcaklıklarının 6 ile 12 derece arasında azalacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği, hafta sonu gelmesi beklenen serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede(6 ila 12) azalacağı tahmin ediliyor' ifadelerini kullandı

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