Marmara'da Yalova açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde büyük panik yaratmıştı. Bu deprem sonrası artçılar devam ediyor. Artçı deprem sayısı 300'ü geçti.

Öte yandan bu sabah saat 09.10'da Marmara Denizi Yalova yakınlarında AFAD verilerine göre 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin büyüklüğünü önce 3.2 olarak duyuran Kandilli Rasathanesi daha sonra 3.6 olarak revize etti. Derinlik 10.6 kilometre. Yalova açıklarında saat 09.08'de ise 2.9 büyüklüğünde bir sarsıntı ölçüldü.