Son dakika haberi: LGS tercih kılavuzu yayımlandı

Liseye Geçiş Sınavının ardından MEB resmi sayfasında sonuçları açıklandı. Kurumun resmi web sayfasından sonuçları öğrenen öğrencilerin gözü 2019 LGS tercihlerindeydi. MEB'den yapılan son dakika açıklamasında LGS tercih kılavuzu yayımlandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzuna "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilirsiniz.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

KAÇ PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR 2019?

Kaç puanla hangi liseye gidilir 2019? sorusu LGS sınavının arasından en çok aranan konular arasına girdi. 2019 LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları kontenjanları henüz belli olmadı.MEB'in sitesinde bugün 2019 LGS tercih kılavuzunun açıklanması bekleniyor. Açıklandıktan sonra sitemizde yer alacak.

565 ÖĞRENCİ LGS'DE BİRİNCİLİĞİ PAYLAŞTI

2019 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 66 farklı ilde 565 öğrencinin birincilik ile buluştuğu açıklandı. 2018 LGS'de ise 18 öğrenci 500 tam puan alarak birinciliği paylaşmıştı.

1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı sınavda ortalama 298,87 ve standart sapma 78,73 olarak hesaplandı.

2019 LGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

2019 LGS tercih kılavuzunu MEB yayınladı. Milyonlarca öğrenci ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takviminde tercihlerini yapacak.

2019 LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.