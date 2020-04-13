Son dakika haberi... Koronavirüste son durum: Test sayısı yarım milyona yaklaştı, 511 kişi iyileşti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 61 bin 49, can kaybının ise 1296 olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 511 kişi daha taburcu edilerek toplam sayının 3 bin 957 olduğu belirtildi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır." dedi.



Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor." ifadesini kullandı.