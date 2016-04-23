Son dakika haberi: Konya'da canlı bomba bağlantılı 6 DAEŞ'li yakalandı

Terör örgütü DAEŞ'in Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun dün akşam memleketi Konya’da katıldığı İslam Dünyası Turizm Başkenti Konya Tanıtım Programı ve Kutlu Doğum Özel Programı’nda canlı bomba saldırısı düzenlemeyi planladığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bir süre önce Suriye’den gelerek Konya’ya yerleşen İsa Almseytef’in (25) DAEŞ terör örgütüyle bağlantısı olduğunu tespit edince harekete geçti. Ekipler, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şahsın canlı bomba eylemi hazırlığı içinde olduğu bilgisine ulaştı.

Polis, İsa Almseytef’i dün gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Büyükkumkörü Mahallesi Ak Cami Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yaklaşık 5 saat süren aramada herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmazken, çeşitli örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Polis, ayrıca olayla ilgili DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen iki şüpheliyi daha kent merkezindeki ikametlerinde gözaltına aldı.

SALON ÇEVRESİNDE KEŞİF YAPTI

Şüphelinin Başbakan Davutoğlu'nun katıldığı İslam Dünyası Turizm Başkenti Konya Tanıtım Programı ve Kutlu Doğum Özel Programı’nın yapıldığı 10 bin kişilik Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi etrafında keşif yaptığı öğrenildi.

Keşfin ardından İsa Almsaytef'in sınırın Suriye tarafından bekleyen canlı bombaya, programda çok sıkı güvenlik önlemleri alındığı ve saldırının hedefe ulaşmada risk taşıdığı yönünde bilgi verdiği kaydedildi. Bu bilgilerin ardından canlı bombanın sınırı geçmediği kaydedildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin TEM Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor. İHA