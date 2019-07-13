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  3. KKTC'yi sarsan olay! Tüm etkinlikler iptal edildi

KKTC'yi sarsan olay! Tüm etkinlikler iptal edildi

KKTC'yi sarsan olay! Tüm etkinlikler iptal edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün aynı aileden 4 kişinin denizde boğulmasının ardından tüm resmi etkinlikler iptal edildi. Ölen 4 kişi için yarın cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Gazimauğusa'da Büyükkonuk Belediyesi'ne bağlı Kaplıca ile Yedikonuk arasındaki Tulumba bölgesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte gittiği sahilde denize giden Merve Katırcı (18), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.



Kızlarının akıntıyla birlikte açığa sürüklendiğini gören baba Ramazan (48), anne Filiz (40) ve kardeşleri Mert (13) ve Barış Katırcı (12) da yardıma koştu. Ancak Ramazan ve Filiz Katırcı ile çocukları Merve ve Mert kayboldu. Barış Katırcı ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. Barış Katırcı çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin de desteğiyle yapılan arama çalışmalarında Katırcı çiftiyle çocuklarının cesetleri bulunarak kıyıya çıkarıldı. Ailenin halk plajına girmek yerine burada denize girmeyi tercih ettiği belirtildi.

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