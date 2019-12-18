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  3. Kıbrıs uçağında panik anları! 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım'

Kıbrıs uçağında panik anları! 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım'

Kıbrıs uçağında panik anları! 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım'

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kıbrıs’a gitmek üzere piste doğru ilerleyen Pegasus uçağında büyük bir panik yaşandı. Bir kadın ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırmaya başladı. Kadın, yolcular tarafından etkisiz hale getirilirken, uçağın tahliye edildiği öğrenildi

Bugün 06:54 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek üzere piste doğru ilerleyen Pegasus uçağında büyük bir panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, uçak tam kalkmak üzere piste doğru gelirken bir kadın bomba ihbarında bulundu. "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" diye bağırmaya başlayan kadının sigara yaktığı öğrenildi. Uçağın tahliye edildiği öğrenilirken uçakta arama yapılmaya başlandı.

SABAH


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