Son Dakika Haberi... İzmir'deki depremde can kaybı 111'e yükseldi

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, İzmir'deki can kaybı 111'e yükselirken yaralanan 1.036 vatandaşımızdan 898’i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.



İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13’ünde çalışmalar tamamlanmış olup 3 noktada 4 binada çalışmalara devam edilmektedir.

SEDA'DAN ACI HABER GELDİ



İzmir’de yaşanan deprem faciasında Doğanlar apartmanında enkazında kalan ve yeri belirlenen İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Seda Dinçer’den acı haber geldi.

Ekiplerin çalışması sonucu Seda Dinçer'in saat 22.35'te cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Ekipleri, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

KEDİ 80 SAAT SONRA KURTARILDI

Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın çökmesiyle enkaz altında kalan kedi, arama-kurtarma ekiplerince fark edildi.

Yıkılan duvarları kırarak hayvana ulaşan ekipler, kediyi enkazdan çıkardı. Enkazdan kurtarılan kedi, veteriner hekimlere teslim edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sabah saatlerinde İzmir'deki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu:

En sonunda yavrularımıza kavuştuk. Hamdolsun bu çok güzel bir mutluluk.

Bütün ekiplerimizi Türkiyemiz bu mutluluğa şahit olduk. Dualarımız kabul oldu. Vatandaşlarımıza kavuşmak için çalışıyoruz. ümitlerimizi hiçbir zaman yitirmedik. tüm ekiplerimize şükranlarımızı iletiyorum.

Yeni güzel haberlerimizi vermek için ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar.

Acil ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmaları sürerken hasar tespit çalışmalarını da tamamlayacağız. Bir taraftan da yıkım çalışmalarını başlattık. Dün itibarıyla 2 binada yıkım çalışması başladı.

Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin eşyasını alamayacak vatandaşlara hane başına 30 bin lira eşya yardımı yapacağız. yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sahiplerimize 13 bin lira kiracılarımıza da 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapacağız.

Tsunamiden zarar gören esnafımıza kısmi ödemeler başlatıldı. Bugün tespiti yapılan tüm esnafımıza ödemeleri yapılacak.

7600 kapasiteli misafirhanemiz var ve şu an sadece 139 vatandaşımız misafirhanede kalıyor. Misafirhanelerimizde daha sıcak ortamda vatandaşlarımızı misafir edebiliriz.

Kurulu boş çadır sayımız 460. çadır ihtiyacı olan vatandaşlarımız varsa muhtarlarımız aracılığı ile bize iletebilirler.

Konteyner kent çalışması başlattık. Manas meydanında bulunan alana 1000 kişilik konteyner kent kuracağız. inşallah 20 gün içinde AFAD aracılığı ile tamamlanacak.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI SELÇUK'TAN AÇIKLAMALAR

Selçuk, bakanlık olarak psikososyal destekten sorumlu olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"İki mobil sosyal hizmet merkezimiz, İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlarımız adına çadır alanlarında mevcut. İki sosyal hizmet merkezimize ek olarak depremden etkilenen vatandaşlarımız Buca, Konak, Bayraklı ve Bornova sosyal hizmet merkezlerimizden de hizmet alabilirler. Mobil sosyal hizmet merkezlerimizden biri Aşık Veysel'de diğeri de Ege Üniversitesindeki çadır alanında bulunuyor."

Şimdiye kadar 1500'e kadar vatandaşla görüşüldüğünü ve psikososyal desteğe ihtiyacı olan herkesle görüşmeye devam edeceklerini vurgulayan Selçuk, "Sosyal yardım alanında geçen cuma 5 milyon lira kaynak aktarmıştık AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödeneklerine ilaveten. İnşallah bugün bir 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız. İlerleyen zamanlarda da bu kaynakları hasar tespit çalışmalarına bağlı olarak da güncelleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, çocuk evlerinde, engelli bakım merkezlerinde ve huzurevlerinde İzmir'de 560 çocuğa, 100 kadına, 1200 engelliye ve 3500 yaşlıya hizmet verdiklerini, bu merkezlerde yaralı bulunmadığını, onların sağlığı ve güvenliği için çalıştıklarını dile getirdi.

-"Kreşlerimiz ve anaokullarımız öncelendi"

Kreşler ve anaokulları hakkında da bilgi veren Selçuk, "Kreşlerimiz ve anaokullarımız da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından öncelendi. Hasar tespiti tamamlanmış olan kreşlerimiz ve anaokullarımız hizmetlerine devam edecekler. Öncelikli olarak onların hasar tespitleri yapılacak." dedi.

Selçuk, yurtlarda barınma imkanının sağlandığını belirterek, "Kamu misafirhanelerinde 7 bini aşkın kapasitemiz var. Bu rakam daha da artırılacak ihtiyaca göre. Kış geliyor, vatandaşlarımızı yurtlarda kalmaya yönlendiriyoruz. Yurtlarda psikososyal destek hizmetlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Kültürpark Fuar alanında 11 bin 500 metrekarelik ayni yardım deposu bulunduğunu bildiren Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu depoda şu anda 300'ü aşkın personelimiz çalışıyor. Depoya ayni yardımları gönderen belediyelerimize, şirketlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ulaşan ayni yardımları kayıt altına alıyoruz. Sahada yaptığımız ihtiyaç tespitlerine göre de hızla yerlerine ulaştırıyoruz. Dolayısıyla bütün ayni yardımların dağıtımını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda gerçekleştirmekteyiz. Ayni yardım gönderecek vatandaşlarımızdan ve kurumlarımızdan ikinci el malzeme bağışını bu kapsamda yapmamalarını rica ediyorum. Biz vatandaşlarımıza birinci el malzeme bağışı ulaştırmaya gayret ediyoruz."

Zehra Zümrüt Selçuk, hep birlikte tüm yaraların sarılacağının altını çizerek, "Rabbim hepimizi afetten korusun. Devletimiz her daim vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

DEPREM MARMARA BÖLGESİNDEKİ İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6,8 olarak açıkladı.

1120 ARTÇI SARSINTI

Cuma günü, saat 14:51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 07.00 itibarıyla depremin ardından büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1120 artçı sarsıntı yaşandığını kaydetti.

EĞİTİME BİR HAFTA ARA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verme kararı aldıklarını bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yaraların hep birlikte sarılacağını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız. "

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgede devam eden müdahale çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 5.748 personel, 21 arama kurtarma köpeği ile 898 araç görevlendirildi.

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam ediyor.. Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülülüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ie katılıyor.

AFAD'DAN UYARI

AFAD'dan yapılan uyarıda, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir" denildi.

8 BİNADA ARAMA KURTARMA

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

PSİKOSOSYAL ÇALIŞMA GRUBU ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarında görev yapmak üzere 325 personelin bölgede görevlendirildiği belirtilerek, psikososyal çalışma grubundan 77 kişinin deprem bölgesindeki çalışmalarına başladığı ifade edildi.

Ayrıca güvenlik ve trafik çalışma grubundan 245 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 277 kişinin de olay yerine yönlendirildiği belirtilen açıklamada, UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden de 151 araç ve 579 personelin bölgede görevlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın'da toplam 196 sahada enerji ve 148 sahada ise servis kesintisi bulunduğu ve kesintilerin giderilmesi için ekiplerin çalıştığı da kaydedildi.

SIĞACIK VE AKARCA MAHALLELERİNDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Sığacık ve Akarca mahallelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Seferihisar'ın 17 kilometre açığında 14.51'de meydana gelen depremden yaklaşık 10 dakika sonra ilçeye bağlı Sığacık ve Akarca mahallelerinin sahil kesimi su altında kaldı.

Kıyıdaki teknelerin yanı sıra Kaleiçi'ne kadar gelen su, araçlar ve dükkanlara zarar verdi. Bedensel engelli Laika Erçetin (85), sahil kesimindeki evinden çıkamayarak suda boğuldu.

Suyun çekildiği bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Trafoların da zarar gördüğü bölgede elektrik kesintisi uygulanıyor.

"TÜRK KIZILAY BÖLGEYE 48 PERSONEL, 16 ARAÇ GÖNDERDİ"

Açıklamada, Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan 3 askeri kargo uçağıyla çevre illerden AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli, araç ve ekipmanların bölgeye sevk edildiğine yer verilerek, Türk Kızılay tarafından bölgeye 48 personel, 16 araç ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanlarının gönderildiği kaydedildi.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 53 araç ve 189 personelin bölgede görevlendirildiği belirtilen açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da 5 milyon lira acil yardım ödeneğinin bölgeye gönderildiği aktarıldı.

BAKAN SOYLU: EKİPLERİMİZ SAHADA TARAMA VE MÜDAHALELERİNE DEVAM ETMEKTEDİR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun."

ULAŞIM VE İLETİŞİMDE SIKINTI YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremin ardından ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını bildirdi.

'ENERJİ BAKANLIĞI EKİPLERİ SAHAYA İNDİ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de İzmir'de meydana gelen depremin ardından bakanlığa bağlı ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirterek "Enerji arzıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz sahaya indiler." açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez ayrıca yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Deprem anı itibarıyla 4 bin 500 abonenin elektriği kesilmişti. AFAD ekipleriyle koordinasyon içinde süratle elektrik verilmeye başlandı. An itibarıyla 17 bin 824 abonenin elektriği kesik. Onlar da süratle verilecek. Bayraklı'da doğal gaz kesintileri var, 3 bin civarında abonenin gazı kesik. Bu da önümüzdeki saatlerde süratle tamamlanacak."

AFAD: HASARLI YAPILARA GİRİLMEMELİ, YOLLAR ACİL YARDIM ARAÇLARI İÇİN BOŞ BIRAKILMALI

AFAD, Afyon, Bursa, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli ve Uşak il AFAD müdürlükleri ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada ise servis kesintisi bulunduğu, kesintilerin giderilmesi için ekiplerin çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık ve destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD koordinasyonunda, tüm çalışma gruplarının, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği vurgulandı.

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir."

4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında göre Ege'de Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'de deprem sonrası can kaybının 51'e yükseldiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

Kira ve taşınma gideri yardımlarımız olacaktır. Vatandaşlarımızın bu konuda müsterih olmasını istiyorum.

Ağır hasarlı olan 26 bina acil yıkılacak

2 bin 76 arama kurtarma personeli sahada görev yapıyor

Ulaşımda ve iletişimde bir sorunumuz yoktur.

Bornova'da 4 ağır hasarlı bina, 1 orta hasarlı bina, Bayraklı'da 6 yıkık bina, 7 acil yıkılacak bina ve 9 bina ağır hasarlı 3 bina da orta hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. Seferihisar'da herhangi bir yıkık ağır hasarlı binamız yoktur.

BÖLGEDE 3 BİN 880 ÇADIR KURULACAK

Bölgede 3 bin 880 çadır kurulacak, bin 500'e yakını kuruldu. Hasarlı binalar hariç bölgede elektrik ve doğalgaz kullanımı başladı

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

İzmir'de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle ara verildi.

Depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bitişiğindeki ağır hasarlı 9 katlı binada yana yatma tespit edildi.

Binanın 4. katından toz bulutu yükseldiği, sismik dinlemelerde de titreşimler olduğu belirlendi.

Binanın yıkılma riski üzerine Rıza Bey Apartmanı enkazındaki ekipler, çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.

Enkaz bölgesinde bekleyenlerin alanı boşaltması istendi.

30 Ekim'deki depremde ağır hasar gören ve duvarlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edilmişti.

İDİL ŞİRİN YARALI ÇIKARILDI

İzmir'deki Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58. saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin yaralı çıkarıldı.

Enkaz altında kalan 14 yaşındaki İdil Şirin'le temas kuran ekipler, titiz bir çalışmanın ardından kız çocuğunu sıkıştığı yerden kurtardı ve enkaz altında ilk yardım gerçekleştirdi.

Depremden yaklaşık 58. saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılan İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İdil Şirin, enkaz altından yaralı kurtarılan 105'inci kişi oldu.

Çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da izledi. Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İdil çıktı" ifadesine yer verdi.

Sosyal medyada İdil Şirin ile kardeşinin enkaz altında olduğu ve kendilerinden haber alınamadığı bilgisi paylaşılmı

3 YAŞINDAKİ ELİF KURTARILDI

İzmir'de meydana gelen depremin üzerinden 65 saat geçerken, bir mucize haberi daha geldi. 3 yaşındaki Elif bebek yaralı olarak kurtarıldı..

AFAD İzmir depremine ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı

Bu arada AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının "AFAD Deprem" Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Ekim tarihinde Seferihisar açıklarında meydana gelen depreme ait ön değerlendirme raporuna yer verildi.

Raporda, "Deprem Sisam Adası'nı kuzeyden sınırlayan yaklaşık 30 kilometre uzunlukta BKB-DGD gidişli Sisam Fayı üzerinde meydana gelmiştir. Artçı deprem dağılımı ve odak mekanizması çözümü, bu bulguyu desteklemektedir." denildi.

30 Ekim'de Türkiye saati ile 14.51'de meydana gelen ve merkez üssü Ege Denizi'nin 17,26 kilometre Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin, 16,54 kilometre derinde olduğu anımsatıldı.

Depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Payamlı köyüne uzaklığının 23,38 kilometre olduğu aktarılan raporda, "Ana şoktan 2 Kasım 12.54'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 1230 artçı deprem kaydedilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Depremin belirgin süresinin ise ilk hesaplamalara göre 15,68 saniye olarak belirlendiği aktarılan raporda, depremin merkez üssüne en yakın Türkiye'deki yerleşim yerleri ve il merkezleri de yer aldı.

Raporda, depremin Sisam Adası'nı kuzeyden sınırlayan yaklaşık 30 kilometre uzunlukta batı-kuzeybatı-doğu-güneydoğu (BKB-DGD) gidişli Sisam Fayı üzerinde meydana geldiği, artçı deprem dağılımı ve odak mekanizması çözümünün bu bulguyu desteklediği belirtildi.

Ön değerlendirme raporuna "https://deprem.afad.gov.tr/downloadDocument?id=2064" adresinden ulaşılabilecek.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İzmir'de olan deprem ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında, "İzmir depreminde, arama ve kurtarma çalışmaları sonuçlarına göre, can kaybımız 95’e yükseldi. Tedavisi halen devam eden hasta sayımız, 147. Şu an 12 hastamız yoğun bakımda, 5’inin durumu ağır. Bu akşam itibariyle, tedavileri tamamlanarak taburcu edilen hasta sayısı ise 847." ifadelerini kullandı.