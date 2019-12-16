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  3. İzmir'de 113 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 113 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 113 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ve Seferihisar ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 113 düzensiz göçmen yakalandı.

Urla ilçesi Zeytineli açıklarında düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu fiber teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Teknede aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar ilçesi Doğanbey Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlenmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, durdurulan botta 53 Afganistan, 13 Suriye ve bir Filistin uyruklu toplam 67 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.

Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

(AA)


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