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  3. İstiklal Caddesi'nde korkunç ölüm! Genç kızlar şoka girdi

İstiklal Caddesi'nde korkunç ölüm! Genç kızlar şoka girdi

İstiklal Caddesi'nde korkunç ölüm! Genç kızlar şoka girdi

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki bir binada tamirat yapan işçi, çatıdan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Olayın ardından gencin cansız bedeninin üstü örtülürken cesedi gören 2 genç kız ise şoka girdi.

Olay, saat 08.15 sıralarında Beyoğlu Galatasaray İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde cadde üzerindeki 8 katlı bir binanın çatı katına çıkan Cihan Boz (35) tamirata başladı. Bir süre sonra Boz, henüz bilinmeyen bir nedenle çatıdan aşağıya düştü. Sert bir şekilde yere düşen işçi, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Şahsın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Boz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri, cesedin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Polis ve ambulans araçlarıyla etrafı kapatılan ceset, olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi. İncelemenin ardından cesedin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Öte yandan cadde üzerinde yürüdüğü esnada cesedi gören 2 genç kız da gördükleri karşısında şoke oldu.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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